Landkreis Landsberg zieht erneut die Corona-Notbremse

Im Landkreis Landsberg liegt der Corona-Inzidenzwert seit drei Tagen über 100. Ab Freitag gelten wieder schärfere Einschränkungen.

Die dritte Corona-Welle rollt weiter über Deutschland hinweg und das bekommt auch der Landkreis Landsberg zu spüren: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist im Vergleich zum Dienstag erneut gestiegen. 20 neue Covid-19-Fälle vermeldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch und das hat Auswirkungen.

Bei 118,0 war der Inzidenzwert am Dienstag gelegen, dieser Wert sagt aus, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner infiziert haben beziehungsweise positiv getestet wurden. Am Mittwoch wurde er mit 126,3 angegeben. Insgesamt, seit Beginn der Pandemie, wurden im Landkreis Landsberg inzwischen 3532 Covid-19-Fälle verzeichnet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hat sich laut RKI nicht erhöht: Bislang sind 63 Menschen mit oder an Covid-19 im Landkreis gestorben.

Ab Freitag gelten schärfere Corona-Regeln

Da der Sieben-Tage-Inzidenzwert nun wieder drei Tage in Folge die 100er-Marke überschritten hat, wird im Landkreis ab Freitag erneut die Notbremse gezogen. Am Donnerstag wird das Landratsamt die zusätzlichen Einschränkungen bekannt geben, die dann ab Freitag gelten.

Ab wann die bundesweite Notbremse, die das Bundeskabinett am Dienstag in Berlin beschlossen hat, in Kraft treten wird, steht noch nicht fest. Das Gesetz soll möglichst in einem beschleunigten Verfahren vom Bundestag beschlossen werden und den Bundesrat passieren.

Viele Geschäfte dürfen nur Click&Collect anbieten

Im Landkreis Landsberg dürften ab Freitag dieselben Verschärfungen greifen wie Anfang April, als bereits einmal die Notbremse gezogen wurde. Das bedeutet, dass viele Geschäfte schließen müssen und nur mehr Click&Collect möglich ist. Ausgenommen davon sind die für die tägliche Versorgung unverzichtbaren Geschäfte. Zwischen 22 und 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Nur in begründeten Fällen, etwa zur Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen, darf in diesem Zeitraum die Wohnung verlassen werden.

Zudem gelten strengere Kontaktbeschränkungen – Treffen sind nur mehr mit einer Person, die nicht zum Hausstand gehört, erlaubt. Auch zum Sport darf man sich nur mit einer Person verabreden, die nicht zum eigenen Hausstand gehört. (mm)

