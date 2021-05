Landkreis Weilheim-Schongau

11:03 Uhr

Peiting: Entenhaus angezündet und gegen Polizeiauto uriniert

In Peiting setzen vier Personen ein Entenhaus in Brand. Während der anschließenden Kontrolle durch die Polizei uriniert ein junger Mann an einen Streifenwagen.

Wie die Polizei mitteilt, konnten am Freitag gegen 23 Uhr nach telefonischer Mitteilung am Weiher im Gumpenweg in Peiting vier Personen im Alter zwischen 21 und 55 Jahren festgestellt werden. Im Bereich einer Parkbank hatte die Gruppe ein Entenhaus in Brand gesetzt hatten und war anschließend um das Feuer gesessen. Während der Kontrolle wurden die eingesetzten Beamten immer wieder mit diversen Beleidigungen angesprochen, was darin gipfelte, dass ein 22-Jähriger aus der Gruppe laut Polizeibericht an einen Streifenwagen urinierte. Als der Mann auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, versuchte er gezielt gegen den Kopf eines Polizeibeamten zu schlagen. Der Brand wurde durch die alarmierte Feuerwehr Peiting gelöscht, sodass eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnte. Gegen die vier Peitinger wurde laut Polizei ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Gegen den 22 Jährigen Peitinger wird zudem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie versuchter Körperverletzung ermittelt. Lesen Sie dazu auch: Nach Auseinandersetzung in Landsberg: Verdächtiger weiter flüchtig

