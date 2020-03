Landrat Thomas Eichinger freut sich über ein „solides Ergebnis“

Plus Für den Amtsinhaber reicht es schon im ersten Wahlgang. Thomas Eichinger setzt sich bei der Landratswahl klar gegen drei Mitbewerber durch. Doch erst um 20 Uhr wird angestoßen.

Trotz des anfänglichen Ausfalls des Ergebnisdienstes war am Sonntagabend im Landratsamt schnell klar, welcher Kandidat bei der Landratswahl das Rennen gemacht hat: Amtsinhaber Thomas Eichinger ( CSU) wurde im ersten Wahlgang mit 58,5 Prozent der Stimmen bestätigt. „Ein solides Ergebnis“, kommentierte Eichinger sein Abschneiden, als nach zwei Stunden zweifelsfrei feststand, dass es anders als vor sechs Jahren keine Stichwahl geben würde. Wie seine Herausforderer auf das Ergebnis reagieren.

Derjenige, der am ehesten Chancen auf eine Stichwahl gehabt hätte, Dr. Peter Friedl (Grüne), kam auf 26,9 Prozent. Platz drei erreichte Tobias Linke (Bayernpartei) mit 8,8 Prozent, Wolfgang Buttner ( ÖDP) erzielte 5,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,6 Prozent.

Ein Herausforderer gönnt dem Amtsinhaber den Erfolg von ganzem Herzen

Gegen 20 Uhr war im Sitzungssaal des Landratsamtes das Klingen von Prosecco-Gläsern zu hören. Im ganz kleinen Kreis (mit seiner Lebenspartnerin, einigen Mitarbeitern und ein paar CSU-Parteifreunden) stieß Eichinger auf eine zweite Amtszeit an. Wegen der aktuellen Corona-Lage war nur eine überschaubare Zahl an Menschen zum Wahlabend ins Landratsamt gekommen: Einige Mitarbeiter des Hauses, der Landtagsabgeordnete Alex Dorow (CSU) und der Chef der CSU-Kreistragsfraktion, Wilhelm Böhm.

Der einzige Nicht-CSUler unter den anwesenden Politikern war Tobias Linke. Er war schon gegen 18 Uhr im Landratsamt. „Sieben bis acht Prozent würde ich als Erfolg verbuchen“, meinte der 25-jährige Elektromeister. Am Ende fiel sein Ergebnis sogar noch etwas besser aus. Dass die Wahl auf Thomas Eichinger fallen würde, davon gehe er jedoch sicher aus, meinte er, als die Wahllokale gerade schlossen, „und des vergunn’ i eam von Herzen“, meinte er in breitem Lechrainisch.

Eichinger sieht einen Vertrauensbeweis

Eichinger gab trotz von Anfang an deutlich über 50 Prozent erst einmal die Devise aus, ihm erst zu gratulieren, wenn 70 oder 80 Prozent der Stimmbezirke ausgezählt seien, meinte er 45 Minuten nach Schließung der Wahllokale, als die ersten Resultate aufschlugen, aber: „Es schaut nicht schlecht aus.“ Eine gute Stunde später sprach er von einem „Vertrauensbeweis“, und dass es die Mehrheit im Landkreis so sehe wie die SPD, die ihn zur Wahl empfohlen hatte: Nämlich dass es kein Problem sei, so wie es im Landkreis laufe.

Und diese Auffassung herrscht flächendeckend im Landkreis: In jeder Gemeinde holte Eichinger die Mehrheit, auch in den zwischen CSU und Grünen häufig umkämpften Gemeinden am Ammersee. Es gebe dort ebenso ein „starkes bürgerliches Lager“, wie auch der Ausgang der Bürgermeisterwahlen in Dießen und Utting gezeigt habe. Die Grünen, analysierte Eichinger weiter, hätten allein auf den Klimaschutz gesetzt.

Ein Neuling freut sich über sein Ergebnis

Grünen-Kandidat Peter Friedl konnte für die Grünen gegenüber 2014 einen Zugewinn von sechs Prozent verbuchen. Dass es nicht für eine Stichwahl gereicht hat, habe daran gelegen, dass es „keinen weiteren starken Gegenkandidaten“ gegeben habe. So sei klar gewesen, dass es auf einen Zweikampf zwischen Eichinger und ihn hinauslaufen würde. Als „politischer Neuling“ habe er ein „respektables Ergebnis“ eingefahren, und die Grünen seien weiter im Aufwind. Auch wenn er seine angestrebten sieben Prozent nicht erreicht habe, zeigte sich auch ÖDP-Bewerber Wolfgang Buttner mit seinen 5,7 Prozent zufrieden. Ohne seine Kandidatur hätte das Thema Klimaschutz nicht die jetzt erhaltene Aufmerksamkeit bekommen. „Das hat sich gelohnt.“