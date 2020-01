vor 15 Min.

Landratsamt Landsberg informiert über Coronavirus

In einer Pressekonferenz informiert das Landratsamt Landsberg.

Vier der fünf mit dem Coronavirus Infizierten in Deutschland stammen aus dem Kreis Landsberg. Das Landratsamt informiert in einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand.

Fünf Menschen in Deutschland sind mit dem Coronavirus infiziert. Vier von ihnen - alle aus dem Kreis Landsberg - werden aktuell in München in einer Klinik behandelt. Bei den Infizierten handelt es sich um drei Männer im Alter von 27, 33 und 40 Jahren und eine 33-jährige Frau.

Hier berichten wir aktuell von der Pressekonferenz des Landsberger Landratsamts.

