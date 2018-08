vor 47 Min.

Landratsamt nur per E-Mail erreichbar

Wer derzeit die 129-0 in Landsberg wählt, kommt nicht durch. Die Telefonanlage des Landratsamtes ist defekt. Wie man die Behörde trotzdem erreicht.

Der Telefonanschluss des Landratsamtes ist am Freitagmorgen tot. „Die EDV ist dran“, sagt Pressesprecher Wolfgang Müller zu dem Thema. Laut Angaben der Telefonzentrale in der Behörde ging seit dem Morgen nichts. Erreichbar sei das Landratsamt per Mail unter poststelle@lra-ll.bayern.de, so Müller. Am Freitag dauern die Bürozeiten beim Landratsamt aber sowieso nur bis 12 Uhr. (lt)

Themen Folgen