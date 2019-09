vor 49 Min.

Landratswahl: Peter Friedl aus Issing tritt für Bündnis 90/Die Grünen an

Der 34-jährige Geograf ist erst seit 2017 Parteimitglied. Bei seiner Vorstellungsrede erklärt er, warum er politisch aktiv wurde.

Mit einem Überraschungskandidaten gehen Bündnis 90/Die Grünen in den Wahlkampf um das Amt des Landrats: Mit Peter Friedl aus Issing bewirbt sich ein Kandidat, der erst seit zwei Jahren politisch aktiv ist. Er wurde bei der Aufstellungsversammlung mit 34 Ja- und einer Nein-Stimme zum Kandidaten bestimmt.

Der 34-jährige Familienvater trat 2017 den Grünen bei. Zwei Ereignisse bewogen ihn damals politisch aktiv zu werden, wie er bei seiner Vorstellungsrede erklärte: Zum einen, dass die AfD in den Bundestag einzogen und zum anderen, dass die USA unter Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austraten. „Das hat mich wahnsinnig wütend gemacht.“

Er beschäftigt sich mit dem Schmelzen der Arktisgletscher

Denn der Klimawandel ist ein Thema, das Friedl auch beruflich begleitet. Nach dem Studium von Geografie und Wirtschaftswissenschaften fürs Lehramt und physischer Geografie beschäftigt sich Friedl für die Uni Erlangen unter anderem mit dem Auswirkungen des Klimawandel auf die Arktisgletscher. „Was ich jeden Tag sehe, ist dramatisch.“

Erneuerbare Energien bei den Landkreisliegenschaften und weniger Flächenverbrauch sind Ziele die Friedl als Landrat angehen will, und er sprach in seiner Vorstellungsrede auch den sozialen Wohnungsbau an. (Ein ausführlicher Bericht folgt).

