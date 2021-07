13-jährige Mädchen auf Diebestour in Landsberg

Zwei 13 Jahre alte Mädchen stecken sich in Landsberger Geschäften Waren in die Taschen - ohne zu bezahlen. Die Polizei schnappt die beiden Diebinnen.

Zwei 13 Jahre alte Mädchen waren am Dienstagnachmittag in Landsberg auf Diebestour. Wie die Polizei mitteilt, stellten Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Altstadt gegen 17.30 Uhr fest, dass die beiden Schmuck und Kleidungsstücke im Wert von rund 180 Euro in einen mitgeführten Rucksack packten.

Zuvor hatten sie die Waren ausgepackt und die Etiketten entfernt. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme wurde festgestellt, dass die beiden Mädchen kurz zuvor aus einem Unterwäschegeschäft Damenunterwäsche im Wert von knapp 50 Euro entwendet hatten. Die beiden 13-Jährigen wurden ihren Eltern übergeben. (lt)