24-Jähriger fährt in Landsberg gegen Baum: schwer verletzt

Ein Autofahrer aus Peißenberg ist in der Nacht auf Samstag in Landsberg mit einem Baum kollidiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Autofahrer ist in Landsberg an der Kreuzung Buchloer Straße/Stadtwaldstraße gegen einen Baum gefahren. Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 05.15 Uhr.

Warum der Unfall in Landsberg passierte, ist noch unklar

Wie die Polizei berichtet, kam der blaue VW Polo des 24-jährigen Peißenbergers von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Baum. Ein Fahrzeuginsasse wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wird im Krankenhaus behandelt. Der genaue Unfallhergang sowie die Anzahl der Fahrzeuginsassen sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 08191/9320 mit der Polizeiinspektion Landsberg in Verbindung zu setzten. (lt)

