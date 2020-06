11:49 Uhr

Landsberg: 30-Jähriger rast mit Elektro-Longboard die Bergstraße hinauf

Das gibt Ärger für einen 30-jährigen Landsberger. Er wird mit einem elektrischen Longboard von der Polizei erwischt.

Einiger Ärger steht einem 30-jährigen Landsberger ins Haus. Er wurde am Montagmittag in der Neuen Bergstraße in Landsberg von der Polizei erwischt, wie er mit einem elektrisch betriebenen Longboard mit rund 20 Stundenkilometern bergauf fuhr. Weil das Longboard aufgrund eines Elektromotors schneller als sechs Stundenkilometer fährt, ist für die Benutzung auf öffentlichem Verkehrsgrund die Fahrerlaubnis der Klasse B nötig, teilt die Polizei mit.

Ebenso ist eine Zulassung erforderlich, die aber für solche Fahrzeuge nicht möglich ist, so die Polizei. Den Fahrer erwarten jetzt mehrere Anzeigen. Der junge Mann hatte das Longboard im Internet bestellt. (lt)

