Advent: Landsberg hat ein Christkindl

Auch wenn die Stadtweihnacht abgesagt ist, ein Christkindl gibt es dennoch in Landsberg. Jetzt steht fest, wer den himmlischen Job bekommen hat.

Die Stadt Landsberg hatte auch in diesem Jahr wieder einen himmlischen Job zu vergeben. Gesucht wurde das Landsberger Christkindl 2021. Neun junge Frauen hatten sich in diesem Jahr für diese besondere Aufgabe beworben. Jetzt steht fest, wer den Job übernehmen darf.

Eva Schäferle aus Landsberg ist das neue Landsberger Christkindl und besuchte am Freitag gleich Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl in ihrem Büro, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. „Wer von den Landsberger Kindern einen Weihnachtswunsch hat, der kann gerne einen Brief schreiben oder malen und diesen auch in diesem Jahr in den Briefkasten des Christkindls werfen“, sagte die Oberbürgermeisterin.

Bevor die Entscheidung auf die 18-jährige Eva fiel, durchliefen alle Bewerberinnen ein Casting. Das Christkindl 2021 studiert Gymnasiallehramt Spanisch und Französisch an der Universität Augsburg. Sie liebt die Adventszeit, diese ganz besondere Stimmung vor Weihnachten. Gerne hätte sie die Stadtweihnacht persönlich eröffnet und im Anschluss in die vielen leuchtenden Kinderaugen geschaut, Hände geschüttelt und den Kleinsten mit Rat und Tat zum Beispiel beim Schreiben der Wunschzettel zur Seite gestanden.

Das Christkindlhaus auf dem Hellmairplatz in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Umso mehr freut sich das Landsberger Christkindl in diesem Jahr über viele Briefe, Bilder und Wunschzettel, die ihm die Kinder in den eigens neben dem Christkind-Häuschen auf dem Georg-Hellmair-Platz aufgestellten Briefkasten einwerfen können. Ein Blick durchs Fenster des Christkindl-Häuschen lohnt sich übrigens: Im Haus gibt es wechselnde weihnachtliche Szenen zu sehen.

Jeweils zu den Adventssonntagen, zum Nikolaus und zum Heilig Abend wird das Christkindl zudem auf der Facebook- und Instagram-Seite der Stadt Landsberg, Kindern und Erwachsenen eine himmlische Botschaft per Video übermitteln, teilt die Stadt mit. (lt)

