Alles für den schönsten Tag im Leben

Plus Bei der Landsberger Hochzeitsmesse herrscht großer Andrang. Viele Paare werden in den nächsten zwei Jahren die wegen Corona verschobenen Trauungen nachholen

Vorfreude auf den schönsten Tag des Lebens konnten Heiratswillige am Samstag und Sonntag bei der Hochzeitsmesse in der Aula der Landsberger Mittelschule erleben. Heiraten wird heutzutage von langer Hand geplant, nichts wird dem Zufall überlassen, alles soll perfekt zusammenpassen und ein harmonisches Bild abgeben: Die Kleidung des Brautpaars, Ambiente und Lage der Hochzeitslocation, Dekoration und Büffet.