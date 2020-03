Landsberg: Am Abend wird das Internet langsamer

Plus Einige Landsberger Vodafone-Kunden brauchen derzeit viel Geduld, wenn sie das Internet nutzen wollen. Wo das Problem liegt.

Ausgerechnet jetzt, wo in Zeiten ausfallender Veranstaltungen und erheblicher Ausgangsbeschränkungen viele Menschen auf die Kommunikation übers Internet angewiesen sind, haben einige Landsberger Haushalte damit Probleme. Kunden der Firma Vodafone in Landsberg beklagen seit einigen Tagen, dass insbesondere gegen Abend hin der Datenaustausch erlahmt. Wir haben bei Vodafone nachgefragt, wo das Problem liegt.

Mehrere Haushalte sind betroffen

Das liege an einem Verteilerpunkt in der Epfenhauser Straße, erklärt Konzernsprecher Volker Petendorf. Das Problem ist aber offensichtlich überschaubar. An diesem Verteilerpunkt hingen 46 Kundenhaushalte zwischen dem Hinteranger in der Altstadt und der Dr.-Baur-Straße in der Bayervorstadt. So richtig erklären ließe sich das nicht, denn die Leitungen seien im Durchschnitt nur zu 33 Prozent ausgelastet, in der Spitze zu 81 Prozent, erläutert Petendorf.

Ganz neu sei das Phänomen des lahmenden Internets in den Abendstunden nicht: Dass die Übertragungsraten gegen Abend „in den Keller gegangen sind“, bereits im vergangenen Juli beobachtet worden. Deswegen habe man schon damals entschieden, die Kapazität zu erweitern. Das solle nun am 22. April umgesetzt werden. Als weitere kurzfristige Maßnahme sei vorgesehen, den Datenverkehr umzuleiten in der Hoffnung, dass dies die Übertragungsraten schon vorher verbessere, so Petendorf weiter.

