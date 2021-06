Am Dienstag leuchtet der Lech in Landsberg wieder rot

Am 22. Juni ist auch in Landsberg wieder "Night auf Light": Damit machen Veranstalter wie Bastian Georgi auf ihre wegen Corona weiter schwierige Lage aufmerksam.

Am Dienstag, 22. Juni, wird in Landsberg der Lech wieder rot leuchten. Die Event-Firma Rebelz Sound wird dann bei der zweiten "Night of Light" des Bündnisses #AlarmstufeRot dabei sein. Das flammende Signal steht seit 2020 für alle Vertreter der Kultur- und Veranstaltungswirtschaft, die von den Corona-Beschränkungen betroffen sind. An der Protestaktion beteiligen sich bundesweit Tausende Menschen, Akteure, Betriebe und Institutionen, teilt Bastian Georgi von Rebelz Sound mit.

"Wir werden wie letztes Jahr wieder das Lechwehr in Rot beleuchten und mit unserem Truck auf der Langen Fahrt stehen und mit Bier auf diese merkwürdige Zeit anstoßen", kündigt Georgi an, "denn auch wenn momentan wieder Arbeit vor uns liegt, so funktioniert diese nur durch Förderungen und diverse Konzepte, die alles andere als wirtschaftlich sind. Zudem müssen wir uns permanent mit Behörden rumschlagen, die unsere Hygienekonzepte nicht verstehen können oder auch wollen."

Große Veranstaltungen dürften weiter undurchführbar bleiben

Und obwohl sich Fortschritte in Richtung Pandemie abzeichnen, werden große Veranstaltungen noch lange Zeit nicht durchführbar sein, da sie einen langen Vorlauf haben und der Neustart in keiner Weise politisch geregelt ist, heißt es weiter. Das Bündnis #AlarmstufeRot rufe daher zur Night of Light 2021 auf - als Zeichen der Solidarität für alle betroffenen Event- und Kulturschaffenden und mit dem Ziel, Perspektiven erhalten. Außerdem wird gefordert, die Ende Juni auslaufenden Hilfsprogramme bis Jahresende zu verlängern. Mitmachen und ein rotes Licht setzen könne jeder, der sich selbst im Lockdown befindet, keine ausreichenden Hilfen erhält, sich solidarisch mit den Betroffenen zeigen will oder die Branche schlichtweg vermisst.

Von beleuchteten Theatern, Clubs, Denkmälern und Stadthallen bis zu Firmengebäuden, Restaurants, Eventlocations, Messehallen, Brücken und Wahrzeichen alles kann in rotes Licht getaucht werden. Und auch im Privaten helfe ein Licht: auf dem Balkon, im Garten oder vor der Haustür. (lt)

