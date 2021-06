Am Veitsmarkt in Landsberg ist kaum was los

Erstmals findet der Landsberger Veitsmarkt auf der Waitzinger Wiese statt. Warum die Fieranten darüber nicht glücklich sind.

Gähnende Leere herrschte am Freitagnachmittag zwischen den Buden des Veitsmarkts, der erstmals auf der Waitzinger Wiese in Landsberg eine Heimat gefunden hat. Wegen der Corona-Auflagen konnte der traditionelle Markt nicht wie üblich in der Altstadt stattfinden. Einige Fieranten zeigten sich darüber beim Besuch des LT nicht glücklich.

Der traditionelle Veitsmarkt findet noch bis Sonntag, 20. Juni, von 10 bis 18 Uhr auf der Waitzinger Wiese in Landsberg statt. Der gesamte Platz ist sehr weitläufig, sodass die Abstandsregelungen gut eingehalten werden können, begründete die Stadt die Verlegung. An rund 30 Ständen werde ein breites Sortiment an Waren angeboten: unter anderem Mode, Leder, Strumpfwaren, Dachfenster, medizinische und kosmetische Instrumente, Haussanierungsartikel, Schmuck, Floristik, Haushaltsartikel, Duftwaren, Uhren, Süß- und Esswaren.

Laut Stadtverwaltung gibt es beim Veitsmarkt rund 30 Stände. Foto: Julian Leitenstorfer

Am Freitagnachmittag waren allerdings kaum Besucher zu sehen. Die hohen Temperaturen lockten offenbar mehr zu einem Besuch des Inselbads als zu einem Spaziergang über den Markt. Einige der Fieranten, die auf der Waitzinger Wiese ihre Waren anbieten, dachten sogar schon darüber nach, den Markt kurzerhand wieder zu verlassen. Die Mehrzahl hofft aber auf mehr Zuspruch am Samstag und Sonntag.



Ursprünglich hatte die Stadt auch geplant, die Landsberger Wiesn an diesem Wochenende in abgespeckter Form mit Fahrgeschäften und einem Biergarten stattfinden zu lassen. Doch es wurde entschieden, die Landsberger Wiesn auf nächstes Jahr zu verschieben. "Die derzeit gültigen Auflagen für derartige Veranstaltungen sind aufgrund der pandemischen Lage immer noch zu problematisch und für die Betreiber nicht wirtschaftlich umzusetzen", hieß es in einer Pressemeldung.

Beim Veitsmarkt gelten laut Stadt weiterhin die Hygiene- und Abstandsregelungen. Auch Masken müssten auf dem gesamten Gelände getragen werden. (lt)

