Landsberg

vor 33 Min.

Am Wochenende kommt in Landsberg Wiesnstimmung auf

Plus Die Münchner Wiesn fällt erneut aus. Gastronomen in der Innenstadt stellen ein Ersatzprogramm auf die Beine. Wie in Landsberg Oktoberfestflair aufkommen soll.

Von Dominik Stenzel

Das Münchner Oktoberfest kann wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht stattfinden. In Landsberg kommen Fans des größten Volksfests der Welt am Wochenende dennoch auf ihre Kosten. Mit der Landsberger Stadtwiesn haben mehrere Gastronomen ein Ersatzprogramm auf die Beine gestellt. Bereits am Freitag ging es los – bis Sonntag gibt es für die Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt Festbier, bayerische Schmankerl und natürlich auch Wiesnhits. Das LT hat bei Wirten nachgefragt, wie die Idee entstanden ist und was sonst noch geplant ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen