vor 37 Min.

Landsberg: An Heiligabend nicht einsam

Dieter Lang verbringt den Heiligabend in der Begegnungsstätte "Kathi 38" in Landsberg.

Plus Dieter Lang feiert in der Landsberger Caritas-Begegnungsstätte „Kathi 38“ Weihnachten. Was er über sein Schicksal und das Gefühl, mit anderen zusammen zu sein, erzählt.

Von Stephanie Millonig

Dieter Lang sitzt auf einem gemütlichen Sessel neben dem Christbaum im Wohnzimmer der „Kathi 38“ in Landsberg, einer Kontakt- und Begegnungsstätte für Menschen mit Suchterkrankungen. Heiligabend wird er auch dort verbringen, denn „Kathi 38“ lädt zum gemeinsamen Buffet ein. „Ich komme fast täglich hierher“, erzählt der 61-Jährige. Und natürlich wird er auch Weihnachten in der Katharinenstraße 38b verbringen. Von 16 bis 20 Uhr werden Heiligabend alkoholfreie Getränke ausgeschenkt und Gästen, die sich angemeldet haben, ein Buffet angeboten.

„Es ist wie eine große Familie“ Dieter Lang hat keine Probleme, über sein Schicksal zu sprechen. Er hatte eine Gaststätte in Kaufbeuren und ein Alkoholproblem. „Ich trinke seit zehn Jahren nicht mehr.“ 2009 ging es mit der Gesundheit bergab, mittlerweile ist er gehbehindert. Existenzielle Schwierigkeiten kamen hinzu, er verlor sein Lokal und fand Zuflucht in einer Wohngruppe der Herzogsägmühle, bis er gesundheitlich wieder fit war. Mittlerweile wohnt er privat in einem kleinen Appartement und besucht fast seit Anbeginn 2013 die „Kathi 38“. „Es ist wie eine große Familie hier.“ Wer gehbehindert sei, werde abgeholt und hingebracht. Ausflüge würden gemeinsam unternommen, im Sommer zum Baden, jetzt beispielsweise zum Christkindlesmarkt nach Augsburg. Selbst in kurze Ferien fahre man „mit der Kathi“. Und auch privat treffe man sich. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Wer Familie hatte, tut sich schwer, Weihnachten alleine zu sein Dieter Lang kennt zwar aus der Kindheit das klassische Weihnachtsfest mit Christbaum und Geschenken. Er hat jedoch keine Familie und war es in der Gastronomie gewohnt, Weihnachten zu arbeiten. „Ich habe keine starke emotionale Verbindung zum Weihnachtsfest.“ Für andere sei dies nicht so, vor allem für die, die früher Familien hatten und jetzt nicht mehr haben. Dieter Lang kann sich vorstellen, dass mancher in der Gefahr schwebt, zur Flasche zu greifen, wenn er Heiligabend alleine daheim sitzt. „Hier werden sie aufgefangen." Die Kontakt- und Begegnungsstätte "Kathi 38" gehört zur Caritas. Bild: Thorsten Jordan Rund 50 Personen gehören laut der Leiterin Claudia Mühlendyck zur Klientel der Kontakt- und Begegnungsstätte. Es gebe Alkoholkontrollen, wer über 0,5 Promille habe, muss an diesen Tag wieder gehen. Sie möchte auch Menschen aus anderen Bereichen in die „Kathi 38“ einladen und hat das Heiligabend-Essen auch in den anderen Dienststellen der Caritas publik gemacht. Auf die Zeitungsmitteilung hin, hätten sich zwei Personen angemeldet, sagt Claudia Mühlendyck.

