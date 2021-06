Landsberg

06:03 Uhr

Ausstellung in Landsberg: Musik als Sprache der Erinnerung

Karla Schönebeck (Förderverein Liberation Concert), Mark Mast (Intendant der Bayerischen Philharmonie), Charlotte Knobloch (Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern) und Schirmherr Dr. Ludwig Spaenle (Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung) bei der Eröffnung der Ausstellung in Landsberg.

Plus Im Historischen Rathaus Landsberg gibt es eine beeindruckende Ausstellung. Hintergrund ist das Liberation Concert von Holocaust-Überlebenden 1945 in St. Ottilien. Zur Eröffnung kommt viel Prominenz.

Von Dagmar Kübler

Seit Sonntag und noch bis zum 18. Juli ist im Foyer des Historischen Rathauses in Landsberg eine Ausstellung zu sehen, die sich insbesondere Schüler und junge Menschen nicht entgehen lassen sollten: Die Ausstellung „Liberation Concert – Menschlichkeit. Würde. Hoffnung“ greift ein vor allem zu dieser Zeit ungewöhnliches und von unbedingtem Lebenswillen geprägtes Ereignis auf: Acht Musiker, die den Holocaust überlebt hatten, gründeten nach ihrer Befreiung ein Orchester und gaben am 27. Mai 1945 ein Befreiungskonzert auf dem Gelände des jüdischen DP-Hospitals in St. Ottilien.

