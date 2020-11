16:28 Uhr

Landsberg: Auszeichnung für die Stillen Helden

Plus Bei der Aktion „Stille Helden“ ehren Landkreis, Sparkasse und Landsberger Tagblatt Bürger, die sich ehrenamtlich für ihre Mitmenschen einsetzen. Das Engagement ist sehr vielseitig.

Von Dominik Stenzel

Der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt haben erneut „Stille Helden“ ausgezeichnet, die sich durch ihr unermüdliches ehrenamtliches Engagement für ihre Mitmenschen hervortun. Sechs besondere Persönlichkeiten aus der Region wurden im Landratsamt geehrt.

Um in Zeiten von Corona die Hygienevorschriften und Abstandsregeln einzuhalten, fand der Festakt dieses Mal nicht wie sonst üblich im Foyer statt, sondern im Sitzungssaal. Landrat Thomas Eichinger ( CSU), der die Laudationes hielt, freute sich, dass die Veranstaltung überhaupt über die Bühne gehen konnte. Die Ausgezeichneten leisteten allesamt einen wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit, ohne dabei in der ersten Reihe zu stehen. „Sie stellen sicher, dass unsere Gesellschaft so gut funktioniert, wie sie funktioniert“, sagte Eichinger.

Als erster „Stiller Held“ des Abends wurde Anton Brandmair aus Stoffen ausgezeichnet. Als Leiter steckt er seit Jahren großen Aufwand und viel Zeit in die Theatergruppe des FC Stoffen. Brandmair übernahm die Auswahl der Theaterhefte, die Regie aller Gruppen und spielte selbst in der Seniorengruppe mit. Auch die Annahme und Koordination der Kartenbestellungen gehörte zu seinen Aufgaben. „Durch sein ehrenamtliches Engagement hat Anton Brandmair die Theatergruppe aufgebaut und dahin gebracht, wo sie jetzt steht“, sagte Thomas Eichinger . Mittlerweile spiele diese bei jedem Auftritt vor ausverkauftem Haus. Im Dezember vergangenen Jahres führte Anton Brandmair ein letztes Mal Regie für die Theatergruppe des FC Stoffen.

Otto Fischer aus Unterdießen sammelt Spenden

Otto Fischer aus Unterdießen engagiert sich seit 2013 bei der FT Jahn Landsberg für wohltätige Zwecke. Der Zweite Abteilungsleiter im Bereich Leichtathletik und Laufen organisiert und veranstaltet seit nunmehr sechs Jahren den Silvester- und Nikolaus-Benefiz-Lauf sowie die Christbaum-Abholaktion, bei der ebenfalls Spenden gesammelt werden. Wie Landrat Thomas Eichinger berichtete, konnte Otto Fischer bereits eine Summe von 23.000 Euro für die verschiedensten wohltätigen Zwecke einnehmen. Thomas Krautwald , Vorstand der Sparkasse Landsberg-Dießen , freute sich besonders, Otto Fischer einen Scheck über 1000 Euro überreichen zu dürfen.

Roswitha Friedrichsdorf aus dem Pürgener Ortsteil Ummendorf engagiert sich seit acht Jahren ehrenamtlich im Rahmen des Projekts „Alt hilft Jung“. Dabei versuche sie, junge Menschen auf ihrem oft sehr schwierigen schulischen und persönlichen Weg zu begleiten und ihnen mit viel Ideenreichtum und Geduld die komplizierte deutsche Sprache zu vermitteln, so Landrat Thomas Eichinger . Mit den Schülern suche sie nach geeigneten Ausbildungsplätzen, fahre auf Wunsch sogar zu Vorstellungsgesprächen mit und gebe den Eltern Tipps zur schulischen Förderung ihrer Kinder.

Marianne Maier war lange Zeit aktive Feuerwehrfrau

Marianne Maier aus Schwabhausen bezeichnete Eichinger als „stille Kümmererin, die immer sofort zur Stelle ist“. Die Liste ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten ist lang. Marianne Maier war unter anderem lange Zeit aktive Feuerwehrfrau, übernahm viele Jahre den Reinigungsdienst im Sportverein DJK Schwabhausen und stellt ihr Grundstück für die Gartenfreunde bereit, bei denen sie selbst aktives Mitglied ist. Außerdem ist Marianne Maier Beauftragte der Landfrauenvereinigung, Delegierte im Diözesanverband und in ihrer zweiten Wahlperiode im Pfarrgemeinderat. Auch für den Belegungsplan des Pfarrhofs und die Sauberhaltung der dortigen Küche ist sie zuständig.

Bei Susanne Frick aus Geltendorf wurde 2010 die Nervenkrankheit Parkinson festgestellt. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, anderen Menschen mit derselben Diagnose helfen und beistehen zu wollen. Vor rund vier Jahren gründete sie die Landsberger Selbsthilfegruppe „Jung und Parkinson“. Bei den regelmäßigen Treffen tauschen sich Erkrankte untereinander aus, halten Kurse ab und unternehmen Ausflüge. „ Susanne Frick hat mit enormem Engagement und Einfühlungsvermögen eine Gruppe geschaffen, welche anderen Erkrankten Unterstützung, menschliche Nähe, Wertschätzung und Gemeinschaft bietet“, sagte Landrat Eichinger .

Heinrich Trummer pflegt seine kranke Frau

Zum Abschluss wurde Heinrich Trummer geehrt. Der Schondorfer, der seit rund 25 Jahren seine eigene Frau pflegt, kümmert sich nebenbei ehrenamtlich im Auftrag des Betreuungsgerichts auch noch um zwei alleinstehende Damen, die in verschiedenen Altersheimen untergebracht sind. Für sie tätigt er etwa Einkäufe, schließt ihre Steuererklärungen ab und hilft, wo immer er kann.

Vorschläge für „Stille Helden“ sind jederzeit willkommen. Unter www.keb-landkreis-landsberg.de/projekte/stille-helden kann ein entsprechender Bewerbungsbogen heruntergeladen werden.

