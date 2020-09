16:06 Uhr

Landsberg: Autofahrerin übersieht Fußgänger in Tiefgarage

In der Landsberger Schlossberggarage hat es einen Unfall mit einem Fußgänger gegeben.

Unfall in der Landsberger Schlossberggarage: Eine Autofahrerin übersieht einen Fußgänger - mit fatalen Folgen für den 84-Jährigen.

Ein 84 Jahre alter Landsberger ist am Mittwochvormittag bei einem missglückten Parkmanöver in der Schlossberggarage schwer verletzt worden. Laut Polizei rangierte eine 24-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck gegen 10.50 Uhr rückwärts in eine Parklücke.

Dabei übersah sie den 84-jährigen Fußgänger und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall sowie den anschließenden Sturz zog sich der Senior schwere Verletzungen zu. (lt)

Themen folgen