B17: Warum werden Stauenden an Baustellen oft zur Todesfalle?

In den Baustellen auf der B17 zwischen Landsberg und Augsburg kommt es zu Staus und Unfällen. Wieder stirbt eine Frau. Wie die Polizei die Situation bewertet.

Die Fahrt auf der B17 zwischen Landsberg und Augsburg verlangt Autofahrern zur Zeit Geduld und erhöhte Aufmerksamkeit ab. Wegen Bauarbeiten an zwei Stellen im südlichen Landkreis Augsburg kommt es vermehrt zu Staus und Unfällen. Am Dienstag ereignete sich bereits der zweite Unfall mit einem Todesopfer innerhalb weniger Tage.