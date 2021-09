Landsberg

Bauen in Landsberg: Wie viel Nachverdichtung darf es sein?

Dieses Einfamilienhaus in der Altöttinger Straße in Landsberg soll einem Mehrfamilienhaus weichen.

Plus In der Altöttinger Straße in Landsberg soll ein Einfamilienhaus abgerissen und ein Mehrfamilienhaus neu errichtet werden. Etliche Anwohner sind gegen das Bauprojekt.

Von Thomas Wunder

In Landsberg ist Wohnraum knapp. Bauträger suchen händeringend nach Grundstücken, die sie bebauen können. Doch haben sie eines erworben, stellt sich die Frage, wie dicht es eigentlich bebaut werden darf. Denn in der 1970er- und 1980er-Jahren war genug Platz da, und entsprechend groß fielen die Grundstücksflächen für Einfamilienhäuser aus. Zum Beispiel in der Schwaighofsiedlung. Dort, in der Altöttinger Straße, soll auf so einem Grundstück ein Gebäude mit elf Wohneinheiten entstehen. Etliche Nachbarn wollen das verhindern.

