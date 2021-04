Landsberg: Baustelle in der Augsburger Straße sorgt für Engpass

Wegen Straßenbauarbeiten wird es in Landsberg eng. Das hat Auswirkungen für Autofahrer und den Linienverkehr.

In Landsberg drohen am Mittwoch und Donnerstag, 6. und 7. April, Verkehrsbehinderungen. Wie die Stadt mitteilt, wird die Augsburger Straße auf Höhe der Eisenbahnbrücke aufgrund von Sanierungsarbeiten halbseitig gesperrt.

Der Verkehr kann in dieser Zeit die Baustelle nur stadteinwärts durchfahren. Eine Ampelregelung ist nicht möglich. Der stadtauswärts fahrende Verkehr wird nach der Sandauer Brücke über die Von-Kühlmann-Straße, den Danziger Platz und den Hindenburgring umgeleitet. Für den Anliegerverkehr ist die Augsburger Straße bis zur Bahnbrücke geöffnet.

Auch der Busverkehr in Landsberg ist eingeschränkt

Zudem ergeben sich für den Busverkehr Änderungen. So fährt die Linie 3 vom Bahnhof (ZOB) aus direkt die Haltestelle Iglinger Straße an und von dort aus weiter zum St.-Ulrich-Platz. Die Haltestellen Hauptplatz, Hinterer Anger, Schwaighofstraße, Alter Friedhof / Schwaighofstraße, Hopfengartenstraße, Weiherstraße und Augsburger Straße werden in diesem Zeitraum nicht bedient. Auf der Rückfahrt werden jedoch alle Haltestellen wie im Fahrplan angegeben angefahren. (lt)

