Betrunkene pöbeln in Landsberg Passanten an

Die Polizei muss in Landsberg wegen zwei Pöblern anrücken. Auch die Beamten werden nicht freundlich behandelt.

Zwei junge Männer haben in der Nacht auf Samstag an der Lechpromenade in Landsberg immer wieder Passanten angepöbelt. Gegen 1 Uhr rückte die Polizei an, um die beiden 21 und 25 Jahre alten Schongauer zu kontrollieren. Gegenüber den Beamten verhielten sie sich äußerst aggressiv und verweigerten zunächst die Angabe ihrer Personalien. Der 21-Jährige hatte bei einem Alkoholtest einen Wert von 1,7 Promille. Beiden Männern wurde ein Platzverweis erteilt. (lt)