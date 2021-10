Landsberg

28.10.2021

Bricht die Stadt Landsberg gegenüber 3C ein Versprechen?

Die Firma Bachl im Süden von Landsberg will in Richtung B17 erweitern. Bei der 3C-Carbon Group stoßen diese Pläne auf wenig Freude.

Plus Die 3C-Carbon Group will expandieren und hat in Landsberg ein Grundstück im Fokus, das jetzt die Firma Bachl bekommen soll. Das sorgt für Ärger.

Von Dominik Stenzel

Die Unternehmensgruppe Bachl will an ihrem Standort südlich von Landsberg ihre Produktionsanlagen um eine Robotikhalle und zusätzliche Lagerflächen erweitern. Im Landsberger Stadtrat wurden nun die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen. Das Problem: Auch die 3C-Carbon Group hatte schon lange Pläne für Teile der Fläche. Im LT übt deren Sprecher Christoph Kruse nun deutliche Kritik an der Stadt. Bricht Landsberg gegenüber 3C ein Versprechen? Spielt das Unternehmen nun sogar mit dem Gedanken abzuwandern? Einen ähnlichen Fall hatte es in der Vergangenheit bereits gegeben.

