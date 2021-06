Landsberg

12:53 Uhr

Brüderstreit in Landsberg eskaliert: Lebenslange Folgen für Opfer

Plus Zwei Männer geraten auf einer Geburtstagsfeier in Landsberg wegen Corona in Streit. Ein 58-Jähriger prügelt massiv auf seinen Bruder ein. Jetzt steht das Urteil gegen ihn fest.

Von Ernst Hofmann

Eine fröhliche Geburtstagsfeier mit Wodka und Bier in einem Wohnzimmer in Landsberg endete tragisch: Der Jubilar (58) soll nämlich seinen Bruder plötzlich am Hals gepackt, zu Boden gebracht, sich auf ihn gesetzt und mit seiner rechten Faust auf ihn eingedroschen haben. Das Opfer wird lebenslang an den Folgen der Attacke leiden. Jetzt landete der Fall vor dem Amtsgericht.

