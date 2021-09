Bürgerversammlungen in Landsberg: Die Termine stehen fest

Nach der Corona-Pause finden in Landsberg und den Stadtteilen wieder Bürgerversammlungen statt. Was die Teilnehmer wissen müssen.

Die Stadt Landsberg lädt ihre Bürgerinnen und Bürger zu den Bürgerversammlungen in den Stadtteilen und in der Stadt ein. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) wird über Projekte informieren, auf örtliche Angelegenheiten eingehen und Anfragen, Wünsche und Anträge der Bürgerinnen und Bürger beantworten. „Die persönlichen Kontakte haben mir in den vergangenen eineinhalb Jahren gefehlt“, sagt Baumgartl.

Anfragen und Anträge zu den Bürgerversammlungen werden ab sofort entgegengenommen. Diese können schriftlich bei der Stadtverwaltung unter der Fax-Nummer 08191/128-59261 oder per E-Mail an ob-buero@landsberg.de eingereicht werden. Es wird darum gebeten, Anfragen bis spätestens eine Woche vor der jeweiligen Bürgerversammlung einzureichen. Die jeweilige Tagesordnung sei auf www.landsberg.de einzusehen.

Es gelten die aktuellen 3G-Regeln

Bei den einzelnen Veranstaltungen gelten die aktuellen 3G-Regelungen, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Zur Kontaktverfolgung werden die Daten der Teilnehmer erfasst. Auf der Website der Stadt kann vorab ein Formular für die Erfassung der persönlichen Daten heruntergeladen und bereits ausgefüllt werden. Der Einlass ist 30 Minuten vor den Veranstaltungen möglich. Und das sind die Termine der Bürgerversammlungen:

Ellighofen: Montag, 11. Oktober, um 19 Uhr im „Brunnenwirt“.

Pitzling: Montag, 18. Oktober, um 19 Uhr in der „Alten Schule “.

“. Reisch: Dienstag, 19. Oktober, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus.

Erpfting: Donnerstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal (Die Versammlung findet im ersten Stock statt, der nicht barrierefrei ist).

Stadt Landsberg : Montag, 22. November, um 19 Uhr im Vortragssaal des Sportzentrums. (lt)

Lesen Sie dazu auch