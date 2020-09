28.09.2020

Landsberg: Campingplätze sind belegt, aber Hotelbetten sind frei

Patrizia Weishaupt, Daniela Nef, Hans-Rudolf Steingruber und Fredi Weishaupt aus St. Gallen machen Campingurlaub in Utting am Ammersee.

Plus Auch im Landkreis Landsberg leidet die Branche unter den Folgen der Corona-Krise. Wen es zwischen Ammersee und Lech besonders hart trifft und wie sich das Verhalten der Gäste verändert.

Von Stephanie Millonig

Wie verkraftet die heimische Touristikbranche die Folgen der Corona-Pandemie? Das Landsberger Tagblatt hat bei Hoteliers, Campingplatzbetreibern und beim Tourismusverband Ammersee-Lech sowie der Regionalagentur gwt Starnberg GmbH, an die auch die Marktgemeinde Dießen angeschlossen ist, nachgefragt.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) berichtete in einer Pressemitteilung von einem Einbruch im ersten Halbjahr 2020 im Landkreis um 57 Prozent auf 24600 Gäste. Die Zahl der Übernachtungen sei gegenüber 2019 um 50 Prozent auf rund 65400 gesunken. Die Zahlen stammen laut NGG vom Statistischen Landesamt. Vom Tourismusverband Ammersee-Lech liegen noch keine Zahlen vor, für Dießen hat der Geschäftsführer der Gwt, Klaus Götzl, Zahlen der gewerblichen Betriebe über zehn Betten: Die Gästeankünfte seien um 47,5 Prozent zurückgegangen, die Übernachtungen um 40,1 Prozent. Die Aufenthaltsdauer liege bei 2,6 Tagen.

Im Sommer waren die Campingplätze am Ammersee ausgebucht und auch jetzt sind noch viele Plätze in Utting Campingplatz Utting am Ammersee Bild: Julian Leitenstorfer

Wie problematisch sich die Pandemie-Folgen auswirken, ist von Betrieb zu Betrieb verschieden. Für alle gilt: Die Buchungen, die während des Lockdowns vom 16. März bis 30. Mai nicht getätigt wurden, fehlen. In den darauffolgenden Sommermonaten waren jedoch beispielsweise die Campingplätze am Ammersee in Utting und St. Alban ausgebucht – wie auch die Jahre zuvor.

Statt Campern aus der Schweiz, Frankreich oder den Niederlanden seien es heuer aber nur Deutsche gewesen, erzählt der Pächter von St. Alban, Ivan Pavic. „Einige erzählten, dass sie heuer in Deutschland bleiben.“ Der September sei besser belegt als die Jahre zuvor – bis zum jetzigen Kaltwettereinbruch. Normalerweise schließt der Campingplatz mit seinen 22 Plätzen nach dem 3. Oktober, doch Ivan Pavic will ihn heuer noch länger öffnen.

Die Gäste der Ritterspiele und Wiesnbesucher fehlen

Beim Campingplatz Pössinger Au bei Landsberg fehlen dagegen die Camper, die sonst zu den Kaltenberger Ritterspielen oder zum Oktoberfest kommen, wie einer der Inhaber, Sergej Nikolajenko, berichtet. Neben 180 bis 200 Dauercamperplätzen stehen 300 freie Stell- und Zeltplätze zur Verfügung. Die Belegung sei im Sommer mittelmäßig gewesen, schlechter als 2019.

Das Hotel Rid in Kaufering hat sich auf die Unterbringung von Geschäftsleuten und Mitarbeiter sowie Gästen von Firmen aus dem Landkreis spezialisiert, wie Walter Rid dem LT erzählt. Im Januar und Februar sei man von Montag bis Freitag ausgebucht gewesen, danach habe es eine Umsatzeinbuße von 80 Prozent gegeben. Während des Lockdowns seien bei 110 Zimmern vielleicht eine bis fünf Übernachtungen pro Tag gebucht worden. Ab Juni habe es einen leichten Aufwärtstrend gegeben.

Hotelier Walter Rid aus Kaufering muss in der Corona-Zeit Einbußen hinnehmen. Bild: Julian Leitenstorfer

Dem Kauferinger Hotel fehlen laut Rid die Messen in Augsburg und München. Aktuell habe man darauf verzichtet, die letzten 38 Zimmer wie geplant zu renovieren. Auch im „Landsberger Hof“ in Landsberg kamen während des Lockdowns nur einige Gäste aus systemrelevanten Berufen unter, danach stiegen die Übernachtungen nur schleppend an, wie Betreiber Peter Spitzer berichtet. Städtereisende und auch Gäste, die auf der Durchreise, beispielsweise von Skandinavien nach Italien seien, fielen heuer weg.

In Landsberg fehlten die ausländischen Gäste

„Die Hotels haben extrem gelitten“, sagt die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Ammersee-Lech, Ira Wild. Anders die Anbieter von Ferienwohnungen, für die laut Wild eine stärkere Nachfrage besteht – womöglich auch, da Reisende sich sicherer fühlen, wenn sie sich selber versorgen. Die Verweildauer wird länger, Familien verbringen ihren Sommerurlaub auch im Landkreis, wie Ira Wild beobachtet. Wegen Corona fehlten heuer vor allem in der Stadt die ausländischen Gäste. Bei den Stadtführungen habe sich das bemerkbar gemacht. Diese liefen erst jetzt wieder an – wegen des Abstands, der einzuhalten ist, beschränkt auf zehn Personen.

Ferienwohnungen seien im Sommer gut nachgefragt worden, sagt auch Klaus Götzl von der gwt. Der Gast fühle sich dort offenbar auch in Bezug auf Corona eher wie daheim. Nach Götzls Erfahrung unternehmen jedoch auch die Hotels das „Menschenmögliche“ in Sachen Hygienemaßnahmen, um Gäste und Angestellte zu schützen. Die Problematik für Hotels: Das Geschäft für Tagungen, Seminare und Hochzeiten sei eingebrochen. „Es gab viele Stornierungen“, so Götzl. Die Messen fehlten, und natürlich die Wiesn in München und in Dießen vor allem auch der Töpfermarkt.

Tagesausflügler bringen viel Geld in den Landkreis Landsberg

Götzl bricht eine Lanze für die Tagesausflügler aus den Großstädten, deren Ausflugsverhalten für Diskussionen gesorgt hatte: Parkplätze waren überfüllt, touristische Hot-Spots wurden überrannt. Die Tagesausflügler seien wichtig für den Wirtschaftskreislauf. Wie man steuernd auf die Besucherströme einwirken könne, dazu gebe es im Herbst ein Gespräch mit Bürgermeistern und dem Starnberger Landrat. Bereits verstärkt beworben würden Wanderwege, um laut Götzl „die Leute a bisserl vom See wegzulocken“.

Im Sommer war viel los am Ammersee. Tagesgäste und Urlauber suchen hier Parkplätze in der Kaagangerstraße am Freizeitgelände in Eching. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Auch Wild wirbt für die Tagesausflügler und die Tourismusbranche an sich: 2019 hätten die 498000 Übernachtungen und 130134 Gästeankünfte der Region Ammersee-Lech einen Umsatz von rund 143 Millionen gebracht, die 4,3 Millionen Tagesausflügler waren mit 93 Millionen Euro beteiligt. Die Zahlen hat das deutsche wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr (dwif) ermittelt, private Vermietungen sind eingeflossen.

