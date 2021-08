Christóbal Gajardo aus Landsberg ist Musiker und Marathonläufer

Plus Christóbal Gajardo spielt Marimbafon und hat dafür ein Stück von Astor Piazzolla arrangiert. Warum er auch seiner zweiten Leidenschaft in Landsberg ideal nachgehen kann.

Ein Engel ist einen wunderbaren, tröstlichen, hoffnungsvollen Tod gestorben – im Festsaal des Historischen Rathauses in Landsberg. Das Ereignis möglich gemacht hat der Musiker Cristóbal Gajardo. Er hat „La muerte del angel“ (Der Tod des Engels) von Astor Piazzolla für Marimbafon arrangiert, im Festsaal aufgenommen und auf Youtube veröffentlicht. Unsere Zeitung stellt den Musiker vor.