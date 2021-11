Corona: Die Zahl der Todesopfer im Landkreis Landsberg steigt auf 100

Im Landkreis steigt auch die Zahl der Corona-Patienten im Klinikum ständig an. Landrat Eichinger: "Die Lage ist schlimm." Patienten mussten in andere Krankenhäuser verlegt werden.

Im Landkreis Landsberg gibt es zwei weitere Todesopfer, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Damit sind seit Beginn der Pandemie Anfang des Jahres 2020 insgesamt 100 Todesopfer zu beklagen. Laut Landratsamt Landsberg handelt es sich dabei um zwei hochbetagte Personen mit Vorerkrankungen.

Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg sinkt

Derweil ist der Corona-Inzidenzwert nach Angaben des Landkreises Landsberg gesunken und liegt am Samstag bei 555,3. Am Vortag lag die Inzidenz bei 635,4. Dieser Wert sagt aus, wie viele Personen sich auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen infiziert haben. Aktuell befinden sich damit 1396 Personen aufgrund eines positiven Tests in Quarantäne sowie weitere 769 enge Kontaktpersonen. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Corona-Pandemie im Landkreis positiv getestet wurden, hat sich auf 7419 erhöht.

Im Klinikum Landsberg werden derzeit 36 Covid-19-Patienten behandelt. Davon liegen laut Landratsamt fünf auf der Intensivstation.

Landrat Thomas Eichinger (CSU) bezeichnet die aktuelle Lage im Landkreis Landsberg als "schlimm". Insbesondere, weil bereits 14 Corona-Patientinnen und Patienten aus dem Landkreis in andere Krankenhäuser gebracht werden mussten. In der vierten Corona-Welle mussten, wie Eichinger sagt, 29 Menschen behandelt werden, davon seien sieben Personen geimpft, die restlichen 22 nicht geimpft.

Deutlich mehr ungeimpfte Patienten

Auch zur Altersstruktur der Corona-Patienten am Klinikum Landsberg äußert sich Eichinger in seinem wöchentlichen Facebook-Auftritt "Landrat Live": Das durchschnittliche Alter der ungeimpften Patienten liege bei 59,6 Jahren, das der geimpften bei 74,3. "Das sagt etwas aus über die Folgen der Impfung", so Eichinger. Nicht geimpften Landkreisbürgerinnen und -bürgern rät er, sich zu überlegen, ob die Impfung nicht doch eine gute Gesundheitsvorsorge sei.

Auch die Zahl der geimpften Patienten nehme zu, insbesondere in den höheren Altersgruppen. Das sei aber verständlich, da die Wirkung der Impfung mit der Zeit nachlasse, weswegen er dringend dazu rät, auch die Möglichkeit der Auffrischungsimpfung (Booster) in Anspruch zu nehmen. "Eine vollständige Impfung ist der bestmögliche Schutz vor einem schweren Verlauf." Auch er werde sich boostern lassen - mit dem für über 30-Jährige empfohlenen Impfstoff Moderna. "Das ist der qualitativ beste Impfstoff", ist der Landrat überzeugt.

Durchgehende Kontaktverfolgung ist unmöglich

Was die Kontaktverfolgung im Landkreis Landsberg angeht, bedankt sich Eichinger beim Contact-Tracing-Team, das in diesen Tagen Enormes zu leisten habe. Allerdings: "Den Kontakt zu jedem zu halten, der infiziert ist, und zu allen Kontaktpersonen ist mittlerweile ein Ding der Unmöglichkeit geworden." Daher sei eine Konzentration auf die besonders gefährdeten Gruppen wie Menschen mit Behinderung oder ältere Menschen jetzt wichtig. Dennoch wolle man das Team im Landkreis Landsberg aufrüsten und sei froh über jede Bewerbung.