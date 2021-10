Corona: Die vierte Welle ist im Landkreis Landsberg da

Plus Die Zahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus steigt im Kreis Landsberg drastisch. Es kommt zu Impfdurchbrüchen. Wie Gesundheitsamt und Klinikum das bewerten.

Am vergangenen Dienstag lag die Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg noch bei 36,4. Angesichts dessen wurde sogar darüber spekuliert, ob die 3G-Regelung bald fallen könnte. Innerhalb weniger Tage ist der Wert dann aber nach oben geschossen und erreichte am Sonntag mit 139,6 einen neuen Höchststand seit April. Im LT gibt Dr. Birgit Brünesholz, Leiterin des Gesundheitsamts Landsberg, eine Einschätzung zur momentanen Infektionslage ab. Eine Schwierigkeit gibt es im Klinikum.