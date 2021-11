Corona: Drei Tote im Kreis Landsberg und rasanter Anstieg der Inzidenz

Im Landkreis Landsberg sterben drei weitere Personen an Covid-19. Die Zahl der Neuinfektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz erreichen neue Höchststände.

Im Landkreis Landsberg sind drei weitere an Covid-19 erkrankte Personen gestorben, so viele wie nie zuvor an einem Tag. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervor, die am Samstagmorgen veröffentlicht wurden. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer im Kreis auf 93 seit Pandemiebeginn.

Zwei weitere Negativrekorde vermeldet das RKI zudem für den Landkreis Landsberg. Am Samstag wurden 155 Neuinfektionen registriert. Der bisherige Tageshöchstwert lag bei 150 neuen Fällen. Insgesamt wurden im Kreis in den vergangenen sieben Tagen 673 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Daraus ergibt sich aktuell eine Inzidenz von 556,1. Dieser Wert sagt aus, wie viele Personen sich auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen infiziert haben. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur Inzidenz vom Freitag. Da hatte das Robert-Koch-Institut noch einen Wert von 477,6 gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich 6758 Personen im Kreis Landsberg mit dem Virus angesteckt. In Quarantäne befinden sich laut Landratsamt Landsberg aktuell 1119 Bürgerinnen und Bürger nach einem positiven Test sowie 614 weitere enge Kontaktpersonen.

Keine Hotspots im Landkreis Landsberg

Insgesamt handelt es sich laut Landratsamt Landberg weiterhin um ein diffuses Infektionsgeschehen im Landkreis ohne lokalen Hotspot, teilt das Landratsamt mit. Das Gesundheitsamt bitte daher weiterhin, unbedingt die Regeln und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einzuhalten und trotz der bestehenden Freiheiten die grundlegenden Hygieneregelungen zu beachten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger Kontakt zu einer mit dem Virus infizierten Person haben, sei momentan sehr hoch.

Lesen Sie dazu auch