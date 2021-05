Corona: Weiterer Todesfall im Kreis Landsberg

Einen weiteren Todesfall im Kreis Landsberg im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie meldet das RKI am Samstag. Der Inzidenzwert sinkt und es gelten ab Montag neue Regeln.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg ist erneut deutlich gesunken und liegt jetzt bei 20,8, wie aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervorgeht. Der Wert gibt an, wie viele Personen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv getestet wurden. Am Freitag hatte das RKI einen Wert von 29,9 gemeldet. Es gibt aber auch eine sehr traurige Nachricht.

Das zweite Todesopfer in dieser Woche

Die Behörde meldet am Samstagmorgen auch einen weiteren Todesfall im Landkreis. Es ist das zweite Todesopfer in dieser Woche und das insgesamt 69. Opfer im Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020. Beim aktuellen Todesfall handelt es sich laut Landratsamt Landsberg um eine "betagte Person mit Vorerkrankungen".

Mit dem Wert von 20,8 liegt der Landkreis Landsberg damit den fünften Tag unter dem Schwellen-Inzidenzwert von 35. Damit gelten im Landkreis Landsberg am Lech weitere Lockerungsschritte ab Montag, 31. Mai, informiert das Landratsamt. Der gemeinsame Aufenthalt von Personen im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken ist gestattet mit den Angehörigen des eigenen Hausstands, sowie zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen nicht überschritten wird, informiert Pressesprecher Wolfgang Müller. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Bei privaten Zusammenkünften und ähnlichen sozialen Kontakten bei denen sowohl geimpfte oder genesene als auch sonstige Personen teilnehmen, bleiben geimpfte und genesene Personen bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmer unberücksichtigt, heißt es vom Landratsamt weiter.

4056 positive Corona-Tests seit Pandemiebeginn

In den vergangenen sieben Tagen wurden im Landkreis insgesamt 25 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Am Samstagmorgen meldet das RKI vier neue Fälle. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Landsberg insgesamt 4056 Personen positiv getestet. Derzeit befinden sich laut Landratsamt 67 positiv getestete Landkreisbürger in Quarantäne (Vortag: 65), weitere 90 müssen als enge Kontakte in Isolation bleiben (Vortag: 59).

Lesen Sie dazu auch: