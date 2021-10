Covid-19: Weiterer Todesfall im Landkreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg stirbt eine weitere Person in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Corona-Inzidenz bleibt hoch.

Im Landkreis Landsberg gibt es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Es ist das 73. Opfer seit Beginn der Pandemie Anfang vergangenen Jahres, das im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stirbt. Darüber informierte das Landratsamt Landsberg am Sonntag. Wie Wolfgang Müller, Pressesprecher der Behörde, auf LT-Nachfrage mitteilt, handelt es sich dabei um eine „hochbetagte Person mit Vorerkrankungen“.

445 Personen sind im Kreis Landsberg in Quarantäne

Der Corona-Inzidenzwert für den Landkreis Landsberg ist von 137,2 auf 139,6 gestiegen, meldet das Landratsamt auf seiner Internetseite am Sonntag. Der Wert sagt aus, wie viele Infektionsfälle es binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Nach Angaben des Landratsamtes befinden sich 223 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete in häuslicher Quarantäne. Am Vortag waren es 219. Ebenfalls in Quarantäne müssen 222 enge Kontaktpersonen (Vortag: 224).

Seit Beginn der Pandemie gab es im Landkreis Landsberg insgesamt 4774 bestätigte Infektionen. Am Sonntag meldete das Landratsamt fünf neue Fälle.

