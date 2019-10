Landsberg: Darum muss die halbe Von-Kühlmann-Straße weg

Plus Für den neuen Lechsteg in Landsberg werden Brückenfundamente errichtet. Deswegen muss die Von-Kühlmann-Straße teilweise abgetragen werden. Warum sich der Leiter des Tiefbauamts Sorgen macht.

Dass die Von-Kühlmann-Straße in Landsberg im Bereich der Baustelle für den neuen Lechsteg gesperrt wird, hat für Diskussionen gesorgt. Ein Antrag der Grünen, den Gehweg zu erhalten, scheiterte. Mittlerweile ist die Sperrung der Straße eingerichtet. Das LT war vor Ort und hat mit Hans Hüttenloher vom Tiefbauamt der Stadt gesprochen. Er erklärt warum die halbe Fahrbahn abgetragen werden muss, warum es keine Alternative zur Sperrung gibt und warum ein Schwertransport nach Landsberg kommt.

Noch sind einzelne Fußgänger auf den Gehwegen der Von-Kühlmann-Straße und am Lechufer unterwegs. Eigentlich ist dies bereits verboten. In Höhe des Mutterturms sind Schilder aufgestellt, die es Fußgängern verbieten, Gehsteig und Uferweg Richtung Norden zu nutzen. Fahrzeuge dürfen in der Von-Kühlmann-Straße nur noch in Nord-Süd-Richtung fahren. Der Grund ist die Baustelle für den Lechsteg. Die Umwege für Fußgänger, aber auch für Radfahrer in eine Richtung, hatten für Kritik gesorgt.

Warum sich die Situation dort aus Sicht der Verantwortlichen nicht anders lösen lässt, erklären Hans Huttenloher und sein Mitarbeiter Michael Oberndörfer. Das Widerlager, also das Fundament, auf dem die Brücke aufliegen wird, wird nördlich des Mutterturms gebaut, dort wo bereits der Hang beginnt. Während der Bauarbeiten entsteht in diesem Bereich eine Engstelle, für Fußgänger sei kein Platz mehr.

Die Leitungen müssen verlegt werden

Normalerweise wird ein Hang zu einer Baustelle hin mit einer Spundwand abgesichert, wie Huttenloher erklärt. An dieser Stelle kann aber eine Spundwand nicht im Hang verankert werden, da im Gehweg der Straße zu viele Leitungen liegen. „Wir haben dort eine Starkstrom- und eine Gasleitung“, sagt Huttenloher.

Statt Spundwand, wird nun ein sogenannter „Berliner Verbau“ als Hangabsicherung gebaut: Zwischen T-Trägern werden Bohlen eingehängt. Für diese Baustellensicherung müsse im östlichen Teil der Straße der Hang 2,50 Meter abgetragen werden, erläutert Huttenloher. Für den Verkehr bleibe also nur noch die halbe Straße, der westliche Gehweg wird in die Fahrbahn einbezogen. Am Donnerstag laufen bereits Asphaltierungsarbeiten, um Bordsteinkante und Fahrbahn zu nivellieren.

Huttenloher erläutert noch einmal, dass man sich zu der Einbahnstraßenlösung entschlossen habe, da eine Ampellösung für die rund 50 Meter lange Baustelle für den Stadtbus zu Verspätungen führen würde. Diese Erfahrung habe man bei den Arbeiten nach einem Hangrutsch gemacht. „Und die Lechsteg-Baustelle dauert doch ein dreiviertel Jahr.“

Der Bach wird trocken gelegt

Eine einschneidende Veränderung wird es auch im Osten geben: Der Bach, der am Inselbad vorbeifließt, wird voraussichtlich am Montag trocken gelegt werden, damit das Brückenfundament dort gebaut werden kann. Dies sei ein geringerer Eingriff, als den Bach zu verlegen, erläutert Huttenloher. „Wenn das Widerlager gebaut ist, läuft der Bach wieder wie zuvor.“

Abgestützt wird der künftige Steg auch über einen Pfeiler, der im Wasser stehen wird. Hans Huttenloher zeigt auf die Arbeitsplattform, die im Lech aus Kies und Wasserbausteinen aufgeschüttet wurde. Dort finden sich schon die Markierungen, wo der Pfeiler stehen soll. Widerlager und Stützpfeiler werden mit Bohrpfeilern im Boden verankert: „Sie haben einen Durchmesser von 60 Zentimetern und werden vom Plattformniveau 15 Meter tief gebohrt“, sagt Huttenloher. Für das östliche Widerlager braucht es neun Bohrpfeiler, für die Stütze im Wasser einen und für das westliche Widerlager, dem auch eine 125 Quadratmeter große Plattform angegliedert ist, 17 Bohrpfeiler.

Schwertransporter darf über die Brücke nur Schritttempo fahren

Das 60 Tonnen schwere Bohrgerät, das für diese Arbeiten benötigt wird, wird Anfang kommender Woche mit einem Schwertransport angeliefert. Insgesamt hat das Kettenfahrzeug laut Huttenloher ein Gewicht von 94 Tonnen. Der Schwertransporter kommt über die Sandauer Brücke und fährt über die Lechstraße zum ersten Einsatzort neben dem Inselbad.

Ein Statiker hat laut Huttenloher geprüft, ob Brücke und Tiefgarage das Gewicht aushalten. „Der Schwertransport darf nur in der Mitte der Brücke in Schrittgeschwindigkeit fahren und kein weiteres Fahrzeuge darf dort unterwegs sein.“ Die Polizei werde den Schwertransport eskortieren und die Brücke und die Lechstraße werden nur während des Transports kurzzeitig gesperrt sein. Einen genauen Zeitpunkt, wann das Bohrgerät angeliefert wird, kann Huttenloher noch nicht nennen.

Dem Tiefbauchef und seinem Mitarbeiter Oberndörfer ist anzumerken, dass ihnen diese „besondere Baustelle“ Freude bereite. Bisher seien die Arbeiten sehr gut in der Zeit, berichtet Huttenloher. Nur eines macht ihm Sorge: Die Unvernunft mancher Leute. Denn nicht nur, dass der Hinweis „Baustelle betreten verboten“ ignorierte werde: Es nütze auch nichts, den Bauzaun am Wochenende zu verschrauben, diese Verschlüsse würden einfach aufgeschraubt, erzählt Huttenloher. Und dann gingen die Leute auf die Plattform.

Die rechtliche Situation müsse noch geprüft werden, berichtet der Tiefbauchef. Was sei beispielsweise, wenn jemand am Samstagmorgen den Zaun öffne und ein anderer um 14 Uhr durch die Öffnung spaziere. „Wir können aber nicht von Freitagmittag bis Montagmorgen die Baustelle bewachen lassen.“

Einen Kommentar zur Sperrung, lesen Sie hier: Von-Kühlmann-Straße: Für Fußgänger, Radler und Bus