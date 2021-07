Landsberg

Das Kino-Open-Air in Landsberg läuft diesmal anders ab

Marcel Höger und Klara Gilk bauen die Bestuhlung für das Kino-Open-Air am Roßmarkt in Landsberg auf. Die heute beginnende Veranstaltung läuft bis zum 15. August. Die Filme beginnen mit Einbruch der Dunkelheit.

Plus Die Zahl der Zuschauer ist wegen der Corona-Pandemie deutlich geringer als sonst. Was Gäste der Veranstaltung am Landsberger Roßmarkt beachten müssen. Fünf Vorstellungen sind schon ausverkauft.

Von Daniel Weber

„Wir sind froh, dass wir das Kino-Open-Air durchziehen können“, sagt Klara Gilk, die zusammen mit Ihrem Mann Rudolf das Olympia-Filmtheater in Landsberg betreibt. Die Veranstaltung, die ab Donnerstag am Roßmarkt stattfinden wird, wird wegen der Corona-Pandemie etwas anders ablaufen als gewohnt. Das LT hat nachgefragt, für welche Vorstellungen es noch Karten gibt und was Besucher und Besucherinnen sonst noch beachten müssen.

