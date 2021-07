Das Landsberger Kino-Open-Air feiert Jubiläum

Seit 20 Jahren findet das Landsberger Kino-Open-Air statt. Welche Filme heuer zu sehen sind.

Das Landsberger Kino-Open-Air feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Das Team vom Olympia-Filmtheater lädt nach einem Jahr Corona-Zwangspause vom 29. Juli bis zum 15. August wieder zu Kino unter freiem Himmel auf den Roßmarkt. Das Programm ist ein bunter Film-Mix und ein Klassiker ist natürlich wieder dabei.

So ist selbstverständlich der neue Eberhofer-Krimi mit von der Partie und wird als Vorpremiere schon vor dem bundesweiten Start gezeigt. Gleich sechs Mal steht er laut Pressemeldung auf dem Spielplan. "Kaiserschmarrndrama" heißt der neueste Provinzkrimi, es ist der neunte Fall für den Polizist Eberhofer. Es geht um den Mord eines Webcam-Mädchens aus dem Dorf, um die Schwester des Pfarrers. Polizist Eberhofer ermittelt in Niederkaltenkirchen , gewohnt lässig und dass es im Rotlicht-Milieu von einer Pointe zur andern geht ist ja wohl klar.

Bei der Vorstellung der "Griessnockerlaffäre" war Hauptdarsteller Sebastian Bezzel 2017 zu Gast beim Kino-Open-Air in Landsberg. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

In der ersten Woche können sich die Besucher bereits mit den zwei Extrem-Abenteurern in die Lüfte begeben. Mit einem Motorrad der Lüfte gehen die beiden auf Weltreise. Mit den fliegenden Nomaden geht es nach Nord- und Südamerika sowie in die Karibik . Trotz spektakulärer, nicht ungefährlicher Abenteuer kommt auch hier der Humor nicht zu kurz.

Kinder, ja die ganze Familie, können sich freuen auf „ Peter Hase 2 – ein Hase macht sich vom Acker“. Der possierliche Mummelmann verlässt seinen Garten und begibt sich in die Großstadt wo es dann drunter und drüber geht.

Spannend dürfte auch der Film „Ich bin Dein Mensch“ sein. Ein Experiment bei dem die Wissenschaftlerin Alma einige Wochen mit einem humanoiden Roboter verbringt.

Freuen darf man sich auch auf die Vorpremiere von „Rotzbub“, einen ganz neuen Animationsfilm, der in Niederbayern spielt und bei dem Kult-Regisseur Markus H. Rosenmüller Regie führt. Möglicherweise schaut er selber beim Open-Air vorbei, heißt es in der Pressemeldung.

Weitere Programm-Highlights sind die Komödie „Der Hochzeitsschneider von Athen “ und „Der Rosengarten von Madame Vernet“. Beide Filme versprechen amüsante Unterhaltung. Und weil Freddie Mercury heute ein noch viel mehr gefeierter Musiker ist als zu seinen Lebzeiten ist „Bohemian Rhapsody“, der Film über ihn und seine Band mit richtig guten Sound auch heuer wieder im Programm.

Kein Kartenverkauf auf dem Roßmarkt in Landsberg

Die Vorstellungen beginnen laut Pressemeldung jeweils nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 21.30 Uhr. Einlass ist ab 20 Uhr. Es empfiehlt sich die Tickets im Vorverkauf unter www.kino-landsberg.de zu kaufen. Alternativ können Karten auch an der Kinokasse des Olympia-Filmtheaters erworben werden. Am Open-Air-Platz gibt es keinen Kartenverkauf. Erstmals sind die Plätze nummeriert. Wegen der strengen Corona-Regeln ist die Sitzplatz-Kapazität stark eingeschränkt. Deswegen empfiehlt es sich, rechtzeitig mit Karten einzudecken. Statt 700 gibt es nur 300 Plätze. Zu befolgen sind auch die Corona-Regeln: Abstand zu anderen Personen mindestens 1,50 Meter. Auf dem gesamten Platz herrscht FFP2-Maskenpflicht. Am Sitzplatz kann man die Maske abnehmen. (lt)

Lesen Sie dazu auch