Das „Musikhaus Hartl“ in Landsberg schließt: Eine Ära geht zu Ende

Das "Musikhaus Hartl" in der Landsberger Katharinenstraße schließt nach 34 Jahren. Eva Hartl startet einen beruflichen Neuanfang.

Von Dagmar Kübler

Sowohl die Bauweise des Hauses in der Katharinenstraße 28 als auch die Form des Schaufensters signalisieren, dass hier einmal ein bäuerliches Anwesen war. Wo einst die Kühe im Stall standen, zog 2000 das Musikhaus Hartl ein. Eva und Reinhard „Gory“ Hartl entfernten die Decke, so entstand ein hoher, luftiger Raum mit guter Akustik, die gemauerten Wände geben ihm ein besonderes Flair. Nun geht auch diese Epoche zu Ende und ein weiteres, typisches Landsberger Geschäft verschwindet: Voraussichtlich zum 15. Oktober macht das beliebte Musikhaus dicht, am Freitag, 1. Oktober, beginnt der Abverkauf.

