Landsberg

18:35 Uhr

Das sagen die Stadtwerke zum Lechstrand in Landsberg

Plus Droht das Ende des Lechstrands beim Inselbad in Landsberg? Der Technische Vorstand der Stadtwerke nimmt zum Gutachten Stellung.

Ein Gutachten, das die Stadtwerke in Landsberg in Auftrag gegeben haben, könnte das Ende des Lechstrands am Landsberger Inselbad bedeuten. Ähnlich wie beim Abbau des Sprungturms sorgt die Infopolitik der Stadtwerke nun für Kritik aus dem Stadtrat. Das LT hat mit Gerald Nübel, dem Technischen Vorstand der Stadtwerke, über das Gutachten und die Vorwürfe gesprochen.

Themen folgen