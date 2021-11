Der Christbaum für den Landsberger Hauptplatz kommt aus Finning

Der Landsberger Hauptplatz-Christbaum 2021 ist ein Finninger Gewächs. Und die Rolle als Weihnachtsbaum ist für die Tanne nichts Neues.

In der Landsberger Altstadt ist am Dienstagvormittag viel los. Die meisten Passanten bleiben stehen. Einige filmen sogar das Spektakel oder haben es sich auf den Bänken - quasi in der ersten Reihe - bequem gemacht: Denn bei Sonnenschein und kalten Temperaturen wird der Weihnachtsbaum auf dem Hauptplatz aufgestellt. "Der ist prächtig" und "schöner Baum" hört man die Menschen sagen, die Stimmung ist ausgelassen, während der Baum in die Gullideckel ähnliche Öffnung manövriert wird. Zentimeter für Zentimeter senkt sich die Tanne in Richtung Boden, bis die Mitarbeiter trotz neonfarbener Kleidung im Dickicht der Zweige verschwinden. "Noch ein bissl nach rechts", finden zwei Mitarbeiter des städtischen Forstamts und dann ist es so weit: Der Baum steht. Eine Schulklasse läuft in Zweierreihen vorbei, freut sich und applaudiert. Und auch Michael Kemény, Inhaber des zuständigen Kranservices, ist zufrieden: "Alles ist reibungslos abgelaufen. Im Vergleich zum letzten Jahr hat das Aufstellen sogar besonders schnell geklappt."

Der Christbaum ist aus Finning

Der Christbaum am Landsberger Hauptplatz ist in diesem Jahr ein Finninger Gewächs. Am Dienstagmorgen wurde dort in einem Garten an der Findingstraße eine gut 30 Jahre alte frei stehende Nordmanntanne gefällt und anschließend mit einem Tieflader nach Landsberg gefahren. Das Besondere an dem Baum: Er hat bereits eine längere Christbaum-Karriere hinter sich.

Georg Steber, in dessen Garten die Tanne gewachsen ist, weiß, dass der Baum 1992 gepflanzt wurde. Zuvor hatte er den damaligen Mietern des Hauses bereits als Weihnachtsbaum im Pflanzkübel gedient. In den folgenden Jahren sei er dann draußen immer wieder mit Lichtern geschmückt worden. Irgendwann wurde die Tanne zu groß, um noch als Weihnachtsschmuck im Garten zu dienen. Vor ein paar Jahren nahm die Familie in Sachen Hauptplatz-Christbaum deshalb schon mal Kontakt mit der Stadt Landsberg auf.

Am Dienstagmorgen war es nun so weit. Zwei Kranfahrzeuge und ein Tieflader rückten an, dazu mehrere Mitarbeiter des Forstamts, um die Tanne zu fällen und nach Landsberg zu bringen. Der Baum wurde mit einem Kran gesichert, bevor ein Forst-Mitarbeiter die Kettensäge ansetzte. Kurze Zeit später schwebte die Tanne über den Gartenzaun der Stebers, um dann auf den bereitstehenden Tieflader gelegt zu werden.

Der Christbaum ist 17 Meter hoch und 2,8 Tonnen schwer

Rund 17 Meter hoch ist der diesjährige Landsberger Christbaum, teilte Michael Siller vom Forstamt vor Ort mit, und er bringt 2,8 Tonnen auf die Waage.

An der Stelle der Nordmanntanne soll laut den Stebers wieder ein Baum gepflanzt werden, jedoch kein potenzieller Christbaum mehr. Georg Steber denkt eher an einen Obstbaum.

Und auch vor dem Gebäude der Stadtverwaltung in der Katharinenstraße steht der bereits ein Christbaum. Der von der Familie Drexl gestiftete Tannenbaum wurde am Montag in Weil gefällt und nach Landsberg gebracht. Und am Hauptplatz, dem neuen Standort der Tanne aus Finning, beginnen Mitarbeiter der Stadtwerke nun mit dem festlichen Schmücken der Christbäume.