Der Fall Ursula Herrmann: Landsberger Anwalt Feller zu Gast in Sky-Sendung

Plus „Verbrechen von Nebenan“ werden bei Sky thematisiert. Am Montag gibt der Landsberger Anwalt Joachim Feller ein Interview zum Fall Ursula Herrmann.

Der Pay-TV-Anbieter Sky Crime greift den Kriminalfall um Ursula Herrmann auf. Sky bringt so den deutschen True-Crime-Podcast ins Fernsehen. Der Radiomoderator, Journalist, Buchautor und Podcaster Philipp Fleiter startete bereits 2019 „Verbrechen von Nebenan – True Crime aus der Nachbarschaft“ und erzählt darin von den spektakulärsten Kriminalfällen aus ganz Deutschland.