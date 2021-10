Landsberg

Der HC Landsberg braucht mehr Platz in der Eishalle

Plus Rund 400 Kinder sind derzeit im Landsberger Eishockeyverein aktiv. Nicht nur auf dem Eis wird es eng.

Von Thomas Wunder

Gerade hat die Oberliga-Saison für den HC Landsberg begonnen. Nach dem letzten Platz in der vergangenen Saison will die Mannschaft heuer besser abschneiden. Langfristiges Ziel des Eishockeyvereins ist es, sich in der Oberliga zu etablieren und im Nachwuchsbereich zu den 20 besten Vereinen in Deutschland zu zählen. Das sagten Präsident Frank Kurz und Schriftführer Joachim Simon in der Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses des Stadtrats. Doch dazu müsse sich rund um die Eishalle einiges ändern.

