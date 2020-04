vor 46 Min.

Landsberg: Der Kämmerer wirft mitten in der Krise das Handtuch

Paukenschlag in der Landsberger Stadtverwaltung: Kämmerer Thomas Beyhl wirft nach nicht einmal fünf Monaten im Amt hin. Mitten in der Krise sucht die Stadt einen neuen Finanzchef.

Von Dominic Wimmer

Mitten in der Corona-Krise sucht die Stadt Landsberg einen neuen Kämmerer. Am Mittwochabend unterrichtete Thomas Beyhl den Ferienausschuss des Stadtrats in nichtöffentlicher Sitzung, dass er die Stadtverwaltung zum 30. Juni verlassen wird.

Erst Anfang Dezember 2019 hatte der 48-jährige Betriebswirt die Nachfolge des langjährigen Kämmerers Peter Jung angetreten. Nun scheidet er aus persönlichen Gründen aus, wie die Stadt am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekanntgab. Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), die ab 1. Mai die Nachfolge von Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) antritt, bedauere diese Entscheidung. "Sie bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und seinen Einsatz für die Stadt Landsberg. Für seine berufliche und private Zukunft wünscht sie ihm alles Gute", heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Stadt hat Kurzarbeit eingeführt

Damit steht die Stadt Landsberg mitten in der Corona-Krise, die eine enorme Belastungsprobe für die örtliche Wirtschaft, aber auch für die Stadt selbst darstellt, vorerst ohne Finanzchef da. Am Mittwochabend wurde für die Stadtverwaltung Kurzarbeit beschlossen. Der Kämmer ist auch für die Liegenschaften und die Grundstückswirtschaft zuständig und Chef von rund 100 Mitarbeitern. Die Stelle des Kämmerers soll nun möglichst schnell nachbesetzt werden.

Lesen Sie auch:Letzte Sitzung: So emotional war der Abschied für OB Mathias Neuner

Themen folgen