Der Landsberger Chirurg Aust will Tausende Schnelltests spenden

Plus Corona-Tests sollen künftig etwas kosten. Der Plastische Chirurg Dr. Matthias Aust aus Landsberg sieht das kritisch und möchte vor allem Bedürftigen helfen.

Bisher stehen allen Bürgerinnen und Bürgern kostenlose Corona-Schnelltests zur Verfügung – doch das wird sich ab Mitte Oktober ändern. Bund und Länder wollen den Druck auf Ungeimpfte dadurch schrittweise erhöhen, damit sie sich doch gegen das Virus impfen lassen. Der Plastische Chirurg Dr. Matthias Aust aus Landsberg sieht das Ende des kostenlosen Angebots aus einem ganz bestimmten Grund kritisch und möchte in einer groß angelegten Aktion Schnelltests für Bedürftige in der Region zur Verfügung stellen. Im LT spricht er über seine Beweggründe.