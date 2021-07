Der Landsberger Kultursommer startet mit dem LechStadtFestival

Als Teil des Landsberger Kultursommers 2021 startet am Landsberger Schlüsselanger das LechStadtFestival. Was dort am Wochenende geboten ist.

Mit dem LechStadtFestival am Landsberger Schlüsselanger startet am Freitag im Landkreis das erste größere Event nach dem monatelangen Corona-Lockdown. Auf der Bühne gibt es unter dem Motto "Electronic Picnic Sommer" von 15 bis 22 Uhr Electro-Musik, die Besucher machen es sich in abgetrennten Parzellen mit Picknickdecken oder Gartenstühlen bequem.

Am Nachmittag zog es die ersten Gäste auf das Festivalgelände, wo am Samstag der „90s Picnic Sommer“ (14 bis 22 Uhr) stattfindet. Am Sonntagabend veranstaltet der Kreisjugendring am Schlüsselanger ab 19 Uhr einen Poetry Slam. (lt)

