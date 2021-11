Der Landsberger Lions Club spendet Schnelltests an Vereine

Tausende Tests wurden vom Lions Club Landsberg und der Privatklinik „Aust Ästhetik“ in den vergangenen Wochen in Landsberg verteilt.

Der Lions Club Landsberg und Dr. Matthias Aust, Leiter der Privatklinik „Aust Ästhetik“ für Plastische und Ästhetische Chirurgie in Landsberg, verteilten in den vergangenen Wochen kostenfrei mehr als 60.000 Covid-Schnelltests an Sportvereine, Kindergärten und Hilfsorganisationen in der Region und wollen mit dieser Hilfsaktion deren Arbeit vor allem mit Jugendlichen, Kleinkindern und Hilfsbedürftigen unterstützen.

Corona-Schnelltests für Vereine

„Wir bedanken uns sehr herzlich bei Matthias Aust für dieses Engagement in unserer Region, der diese große Anzahl an Schnelltests erst möglich gemacht hat“, sagt Lions-Club-Präsident Gerhard Meitinger. Und weiter: „Mit dieser Aktion wollen wir ein Zeichen setzen für die Jüngsten und die Hilfsbedürftigen, die gerade keine Wahl für eine Impfung haben, wenn sie beispielsweise zu jung dafür sind oder in den ausländischen Entwicklungsgebieten und Zielorten unserer Tests noch nicht ausreichend Impfstoff verfügbar ist. Wir können damit beitragen, dass der Normalbetrieb der Sportvereine und Kindergärten weitgehend aufrechterhalten wird.“ Bei der Verteilung habe man ein besonderes Augenmerk daraufgelegt, dadurch nicht die fehlende Impfbereitschaft zu unterstützen.

Spender Matthias Aust: „Aktuell steigen gerade die Corona-Infektionen wieder dramatisch. Es zeigt sich, dass auch Geimpfte erkranken können und Überträger sein können – wenn auch die Gefahr schwer zu erkranken, deutlich geringer und auch das Überträgerpotenzial viel geringer ist. Als Impfbefürworter wollen wir durch die Spende der Tests einen Beitrag dazu leisten, dass Covid-Infektionen generell rechtzeitig erkannt werden. Wir denken, dass in den nächsten Monaten die Relevanz und Wichtigkeit der Tests stetig zunimmt.“

Lions Club Landsberg übergibt Schnelltests an Organisationen

In diesen Tagen wurden die Tests an den TSV Landsberg, den Eishockeyclub HC Landsberg Riverkings, die Hilfsorganisation Humedica aus Kaufbeuren und den Katholischen Kindergarten Christopherus in Landsberg durch die stellvertretende Vorsitzende des Lions Hilfswerks Landsberg, Dr. Silke Ackermann, und den Präsidenten des Lions Club, Gerhard Meitinger, übergeben. Der Lions Club Landsberg und Spender Aust danken der Firma EMEC GmbH aus Türkheim für die Möglichkeit, die Tests zu lagern und für die Hilfe bei der Auslieferung. (lt)

