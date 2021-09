Der Landsberger Norbert Kreuzer freut sich über einen Ehrentitel

Plus Norbert Kreuzer war 18 Jahre lang Zweiter Bürgermeister in Landsberg. Jetzt wird er dafür ausgezeichnet.

Es ist eine besondere Ehre, die in Landsberg bisher nur zwei Kommunalpolitikern zuteil wurde. Norbert Kreuzer ist nun der dritte im Bunde, der den Ehrentitel „Altbürgermeister“ tragen darf. Am Freitagabend wird ihm dieser Titel bei einem Festakt im Stadttheater verliehen. Unsere Zeitung stellt den langjährigen Zweiten Bürgermeister vor.