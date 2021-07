Landsberg

Der Lechstrand in Landsberg bleibt geschlossen

Schilder waren am Lechstrand in Landsberg vor Gefahren im Lech.

Plus Der Lech führt viel Wasser. Deswegen verschieben die Stadtwerke die Wiedereröffnung des Lechstrands in Landsberg. Es gibt einen Vorschlag, wie nur der Strand genutzt werden kann.

Von Thomas Wunder

Am Montagnachmittag waren zwar keine Badegäste am Lechstrand in Landsberg. Aber Hubert Heckmaier und Erich Schmid vom Verein Lechstrand werkelten fleißig an einer Hütte, in der sich künftig die Rettungsschwimmer aufhalten können, die für mehr Sicherheit sorgen sollen. Diese Sicherheit sehen die Stadtwerke als Betreiber des Inselbads aktuell immer noch durch den Wasserstand des Lechs gefährdet. Erst wenn sich die Durchflussmenge reduziert, ist laut Bäderbetriebsleiter Reinhard Dippold die Wiedereröffnung des Lechstrands möglich. Er rechnet damit zum Wochenende hin. Doch kann man nicht einfach nur am Strand liegen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

