Der Lechstrand in Landsberg öffnet am Montag

Der Lechstrand beim Inselbad in Landsberg wird ab Montag wieder geöffnet. Was Badende wissen müssen.

Der Zugang zum Lechstrand beim Inselbad in Landsberg ist ab Montag wieder offen. Was Badende wissen müssen und wie der Strand bei starker Strömung genutzt werden kann.

In einer Pressemeldung teilen die Stadtwerke Landsberg mit, dass sie in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Förderverein Lechufer und Strand beim Inselbad den Weg frei gemacht haben, dass der Naturflussbadeplatz wieder genutzt werden kann. Ab Montag, 19. Juli, öffnet der Lechstrand nach mehreren Anläufen bei schönem Wetter.

Hubert Heckmaier (links) und Erich Schmid vom Verein Lechstrand haben vor kurzem eine Hütte am Lechstrand errichtet. Foto: Thorsten Jordan

Für die Sicherheit der Badegäste haben die Stadtwerke Flusssteine anbringen lassen und vier Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer zur Wasseraufsicht angestellt. „Für uns steht die Sicherheit der Badenden an oberster Stelle. So können die Landsbergerinnen und Landsberger den Naturflussbadeplatz Lechstrand jetzt wieder sicher nutzen und im Fluss schwimmen“, sagt Gerald Nübel.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl: „Für die Landsbergerinnen und Landsberger ist es eine Herzensangelegenheit, die schönsten Tage des Jahres am Lechstrand verbringen zu können. Ich bin erleichtert, dass hier wieder gebadet werden kann und bedanke mich herzlich bei dem Engagement aller Beteiligten.“ Ist die Strömung zu stark, können sich Inselbadgäste am Naturflussbadeplatz Lechstrand entspannen, dürfen aber nicht ins Wasser.

Schilder warnen am Lechstrand in Landsberg vor Gefahren im Lech. Foto: Thorsten Jordan

Die Stadtwerke haben eigenen Angaben zufolge alle Auflagen erfüllt, damit der Naturflussbadeplatz genutzt werden kann: Eine Bojenkette, die an den Badetagen angebracht wird, begrenze den Badebereich; extra angebrachte Schilder weisen auf die Strömung des Lechs hin. Die geforderten Flussbausteine wurden eingesetzt. Mittlerweile hätten die Stadtwerke nach intensiver Suche auch geeignetes Personal mit Rettungsschwimmerschein gefunden. „Vier Personen werden nun an sonnigen Tagen wechselweise die Wasseraufsicht am Naturflussbadeplatz haben“, sagt Reinhard Dippold, Bäderbetriebsleiter der Stadtwerke.

Lesen Sie dazu auch