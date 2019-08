vor 19 Min.

Landsberg: Der Motorrad-Hersteller Horex öffnet wieder seine Türen

Die Besucher können sich in Landsberg nicht nur auf Probefahrten freuen. Alles Wissenswerte zum Horex-Day 2019.

So ziemlich jedem Motorradliebhaber ist Horex ein Begriff. Nun können Interessierte zum zweiten Mal die Produktionsstätte der Traditionsmarke besuchen: Am Samstag, 31. August, öffnet Horex seine Pforten in der Produktionsstätte im Süden Landsbergs und lädt zum Horex-Day 2019 ein.

Der Motorradhersteller hat sich nach der laut Pressemeldung erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr dazu entschlossen, die Veranstaltung zu wiederholen. Das Event startet ab 10 Uhr, erneut auf dem 3C-Carbon Firmengelände in der früheren Lechrain-Kaserne.

Noch größer und vielfältiger

Da der Andrang im vergangenen Jahr so enorm war, kündigt das Unternehmen in der Pressemitteilung an, das Ereignis heuer noch größer und vielfältiger zu gestalten. Die Besucher dürfen sich auf eine Besichtigung historischer Horex-Modelle sowie der aktuellen VR6-Modellpalette freuen. Für die Unterhaltung soll die Band „The Heimatdamisch“ sorgen, die unter anderem auch schon bei einem Konzert auf dem Oktoberfest aufgetreten sei.

Dass der Horex-Day 2019 in Landsberg stattfindet, war im Jahr 1923, als die Firma in Bad Homburg in Hessen gegründet wurde, freilich noch nicht absehbar. Im Laufe der Jahre erlebte Horex sowohl gute wie auch schlechte Jahre und stand 2015 als Horex GmbH in Augsburg sogar kurz vor der Insolvenz. Doch Geschäftsführer Karsten Jerschke erwarb die Motorradmarke und brachte sie an den Firmensitz von 3C-Carbon nach Landsberg.

Ein Alleinstellungsmarkmal in der Branche

Die Name Horex genieße weiterhin einen guten Ruf, was neben der Hightech-Ausstattung jeder Maschine auch an der besonders akribischen und detailversessenen Produktion liege. Dazu kommt laut Pressemeldung der Firma der sechszylindrige VR6 Motor, der als Alleinstellungsmerkmal in der Branche gelte, und durch seine Kompaktheit die Horex-Motoren von der Konkurrenz unterscheide.

Mancher Motorradfan wünscht sich wohl schon seit Langem, einmal mit einem der Horex-Modelle die Straßen unsicher machen zu dürfen. Eine neue Horex kostet mindestens 35000 Euro, selbst Gebrauchte liegen oftmals im fünfstelligen Bereich. Da bieten die Probefahrten mit einer originalen HOREX VR6, die am Horex-Day angeboten werden, die ideale Gelegenheit, sich den Traum deutlich kostengünstiger zu erfüllen. Aufgrund der Erfahrungen im Vorjahr, rät die Firma zu einer Voranmeldung über die Website (www.horex.com/service/probefahrt). Im vergangenen Jahr trafen sich am Horex-Day Zweiradfans aus unterschiedlichsten Regionen nach Landsberg und fachsimpelten über ihre Leidenschaft. (lt)

