Der Süddeutsche Töpfermarkt in Landsberg findet statt

Zwei Tage lang stellen Handwerker beim Süddeutschen Töpfermarkt in Landsberg aus. Welche Auflagen heuer gelten.

Der Süddeutsche Töpfermarkt in Landsberg findet am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr entlang der St.-Laurent-du-Var-Promenade statt. Zwischen „Vater Lech“ an der Karolinenbrücke und den Herkomeranlagen entsteht laut Pressemeldung der Stadt eine einzigartige „Töpferallee“. Zur Sicherheit der Aussteller sowie der Gäste müssten in diesem Jahr jedoch coronabedingt Auflagen erfüllt werden.

Auf dem Marktgelände dürfen sich laut Mitteilung der Stadt maximal 450 Personen gleichzeitig aufhalten. Das Gelände wird eingezäunt. Die und Besucher werden gebeten, eine FFP2-Maske zu tragen und die Abstände einzuhalten. Aufgrund der Kontaktdatenerfassung und -nachverfolgung werden in diesem Jahr Tickets für einen Euro ausgegeben. Der Verkauf startet im Lauf der nächsten Woche auf der Internetseite www.sueddeutscher-toepfermarkt.de. Der Töpfermarkt in Dießen war Ende Mai abgesagt worden.

35 Handerker stellen beim Süddeutschen Töpfermarkt aus. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Rund 35 Handwerker aus ganz Deutschland und dem Ausland präsentieren an dem Wochenende ihre Töpfereien, Keramiken und Kunstwerke. Das vielfältige Angebot umfasst Unikate, Gefäße, Figuren, Gartenkeramik und Schmuck in verschiedenen Formen, Bemalungen und Glasierungen, teilt die Stadt mit. Für jeden Geschmack sei etwas geboten. Besonderer Wert werde auf qualitativ hochwertige Produkte gelegt. „Durch die Liebe zum Detail und dem Sinn für Ästhetik verschwimmen die Grenzen zwischen Kunst und Handwerk“, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein Rahmenprogramm und die Verleihung des Adam-Vogt-Preises, bei den Kunstwerke von einer Jury bewertet wurden, sind in diesem Jahr aufgrund der Corona-Auflagen nicht möglich, heißt es vonseiten der Stadt. Außerhalb des Marktgeländes bieten die Feuerwehr Landsberg und eine Landsberger Metzgerei verschiedene Getränke und kulinarische Köstlichkeiten an. (lt)

